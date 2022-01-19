ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер та снігопад

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 15:03
В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер та снігопад Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. 20 січня в країну повертається сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДСНС.

Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, в центральних областях температура повітря опуститься до -13 градусів морозу вночі.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Сьогодні буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Штормове попередження
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі