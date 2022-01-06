В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидается сильный снег
В четверг, 6 января, в Закарпатской области и в Карпатах ожидается сильный мокрый снег. Ситуация представляет первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 6 января в Украине в западных, северных и большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег. Температура 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14 градусов.