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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидается сильный снег

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Украина, Четверг 06 января 2022 10:06
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидается сильный снег Фото: сильный снег ожидается на Закарпатье (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 6 января, в Закарпатской области и в Карпатах ожидается сильный мокрый снег. Ситуация представляет первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 6 января в Украине в западных, северных и большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег. Температура 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14 градусов.

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