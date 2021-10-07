В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Под угрозой 9 украинских областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Сегодня днем будет сильный ветер в:
- Ровенской,
- Львовской,
- Волынской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Ивано-Франковской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Донецкой областях.
Там будут порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.