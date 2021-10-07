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В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей

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Киев, Четверг 07 октября 2021 08:29
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Под угрозой 9 украинских областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня днем будет сильный ветер в:

  • Ровенской,
  • Львовской,
  • Волынской,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Херсонской,
  • Запорожской,
  • Донецкой областях.

Там будут порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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