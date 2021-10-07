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В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 9 областей

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 08:29
В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 9 областей Фото: в Україні оголошено штормове попередження (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Під загрозою 9 українських областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Сьогодні вдень буде сильний вітер у:

  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Волинській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій,
  • Івано-Франківській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій областях.

Там будуть пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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