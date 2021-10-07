В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 9 областей
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (GettyImages)
В Україні оголошено штормове попередження. Під загрозою 9 українських областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні вдень буде сильний вітер у:
- Рівненській,
- Львівській,
- Волинській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Івано-Франківській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій областях.
Там будуть пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.