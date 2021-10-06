В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
В большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в:
- Волынской,
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Херсонской областях.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 6 октября.
Кроме того, сегодня будут в Украине заморозки.