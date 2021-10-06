ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 08:21
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в:

  • Волынской,
  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Херсонской областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 6 октября.

Кроме того, сегодня будут в Украине заморозки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы