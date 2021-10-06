ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Без осадков и местами до +17: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 06 октября 2021 08:00
Без осадков и местами до +17: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 6 октября будет сухой и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 октября на всей территории Украины сохранится солнечная и сухая погода. Днем местами столбики термометра достигнут +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На Западе температура воздуха днем прогреется до +13 +17 градусов, а днем опустится до +3 +5.

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +12 +14, а ночью +3 +5.

На востоке столбики термометра днем покажут + 11 +14, в ночи упадут до +3 +5.

В южных областях синоптики обещают днем до +13 +17 градусов, а ночью +5 +8.

В центре страны температура воздуха днем составит +13 +15, а ночью снизится до +3 +5 градусов.

Без осадков и местами до +17: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12 +14, а ночью упадет до +4 + 6 градусов.

Без осадков и местами до +17: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украину вскоре придет новое похолодание - известна дата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы