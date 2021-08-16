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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 17 августа. Будут шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.

Напомним, синоптики подробно рассказали, какая завтра будет погода в Украине.

Отметим, синоптики прогнозируют, что следующая неделя в Украине отметится дождями в большинстве областей.

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