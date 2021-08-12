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В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области затронет непогода

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Четверг 12 августа 2021 08:20
В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области затронет непогода Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем 12 августа в юго-восточной части Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Непогода затронет такие области:

  • Харьковскую,
  • Луганскую,
  • Донецкую,
  • Запорожскую,
  • Херсонскую,
  • Крым

В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области затронет непогода

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