В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области затронет непогода
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Сегодня в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, днем 12 августа в юго-восточной части Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Непогода затронет такие области:
- Харьковскую,
- Луганскую,
- Донецкую,
- Запорожскую,
- Херсонскую,
- Крым