В Україні оголошене штормове попередження: які області зачепить негода
Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, вдень 12 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Негода зачепить такі області:
- Харківську,
- Луганську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Крим