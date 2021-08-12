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В Україні оголошене штормове попередження: які області зачепить негода

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Четвер 12 серпня 2021 08:20
В Україні оголошене штормове попередження: які області зачепить негода Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вдень 12 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Негода зачепить такі області:

  • Харківську,
  • Луганську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Херсонську,
  • Крим

В Україні оголошене штормове попередження: які області зачепить негода

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