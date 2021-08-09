В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Дожди и град накроют украинские области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди накроют пол-Украины. Грозы передают в северных, восточных и южных областях.
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни принесет дожди, а местами и грозы. Все из-за атмосферного фронта, который приблизится во вторник, 10 августа.
Ранее сообщалось, что погода скоро изменится с приходом похолодания на следующей неделе. Самая низкая температура ожидается на западе страны, но к середине недели понижение градусов доберется и к югу.