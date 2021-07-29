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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили, что завтра в Украине будет ухудшение погоды. Гроза ожидается в юго-восточной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра будет сухо в восточных, северных и центральных областях.

Напомним, погода в Украине 30 июля, в пятницу, будет определяться влиянием атмосферного фронта. В страну придут кратковременные, грозовые дожди.

Кроме того, сообщалось, что погода в Украине ухудшится с 1 августа. В западные области придет похолодание.

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