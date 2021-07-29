В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупредили, что завтра в Украине будет ухудшение погоды. Гроза ожидается в юго-восточной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра будет сухо в восточных, северных и центральных областях.
Напомним, погода в Украине 30 июля, в пятницу, будет определяться влиянием атмосферного фронта. В страну придут кратковременные, грозовые дожди.
Кроме того, сообщалось, что погода в Украине ухудшится с 1 августа. В западные области придет похолодание.