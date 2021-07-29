В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики попередили, що завтра в Україні буде погіршення погоди. Гроза очікується в у південно-східній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра буде сухо в східних, північних та центральних областях.
Нагадаємо, погода в Україні 30 липня, у п'ятницю, визначатиметься впливом атмосферного фронту. У країну прийдуть короткочасні, грозові дощі.
Крім того, повідомлялось, що погода в Україні погіршиться з 1 серпня. У західні області прийде похолодання.