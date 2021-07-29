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В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози

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Київ, Четвер 29 липня 2021 14:23
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили, що завтра в Україні буде погіршення погоди. Гроза очікується в у південно-східній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра буде сухо в східних, північних та центральних областях.

Нагадаємо, погода в Україні 30 липня, у п'ятницю, визначатиметься впливом атмосферного фронту. У країну прийдуть короткочасні, грозові дощі.

Крім того, повідомлялось, що погода в Україні погіршиться з 1 серпня. У західні області прийде похолодання.

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