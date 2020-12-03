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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Украина, Четверг 03 декабря 2020 17:38
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: снег на улице в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на 4 декабря объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

4 декабря в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

Напомним, Укргидрометцентр сообщал, что 4-5 декабря следует ожидать потепления.

В середине декабря температура существенно снизится. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на востоке страны. В остальных регионах сильный "минус" не предвидится. А на западе и юге осадки будут чаще в виде мокрого снега, а при повышении температуры - в виде дождя.

В ГСЧС рекомендуют сменить резину на зимнюю и управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Спасатели рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.

РБК-Украина писало, что на Рождество прогнозируют мороз до - 7 градусов, а вот накануне Нового года пройдут дожди.

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