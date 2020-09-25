ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: Андрей Козловский

В Украине 26 и 27 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозах, дождях и сильных порывах ветра до 22 м/с.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будут идти сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 27 сентября значительные дожди укроют Житомирскую, Винницкую и Одесскую области (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 27 сентября в большинстве областей страны будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 22 м/с, местами грозы, в отдельных районах будет идти град.

Напомним, в Украине сегодня, 25 сентября, ожидается солнечная погода практически на всей территории страны.

Также РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в Украине сохранится жаркая погода. Местами температура воздуха будет подниматься до +27 градусов. Ухудшение погодных условий ожидается с 27 сентября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода