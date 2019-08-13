В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра, 14 августа, ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра - до 28 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По сообщению синоптиков начиная с 13 августа и на протяжении 14 августа в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, грозы, а в отдельных районах град и порывы ветра 25-28 м/с. Объявлен второй уровень опасности.

Также, в Гидрометцентре предупреждают о повышенной пожарной опасности в ряде регионов. На протяжении 13-14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, а также 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях Украины.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа в Украине в результате ухудшения погоды 205 населенных пунктов были обесточены. Пострадали жители Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей.

Также, ранее РБК-Украина сообщало о мощном урагане с ливнем, который обрушился на Одессу 9 августа. В результате непогоды некоторые улицы города были затоплены.