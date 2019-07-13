В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность объявлена в большинстве областей

Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность на большинстве территории Украины на выходных 13-14 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в период с 13 по 14 июля в Черкасской, Винницкой областях, а также в большинстве районов Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 13 июля, Украину накроют дожди с грозами. Осадки обойдут только Запорожскую и южные области, а также Крым. Днем ожидается повышение температуры до +26, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +23, ночью от +12 до +14.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз на выходные. По прогнозу синоптика, в субботу, 13 июля, дожди, местами с грозами, возможны на западе, севере и востоке страны. В воскресенье дожди с грозами пройдут в западных и северных областях, на остальной территории существенных осадков не ожидается.