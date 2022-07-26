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В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра: где именно

Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 27 июля местами ухудшится. На западе страны ожидается шквальный ветер и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с чем спасатели объявили первый уровень опасности, желтый.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что сегодня во второй половине в западных областях также ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, сегодня в большинстве западных, южных, Винницкой, Житомирской, а завтра и в Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, также мы писали о том, какая погода будет в Украине в начале августа.

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