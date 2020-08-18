В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 18 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, сегодня днем в западных областях ожидаются грозы и дожди (I уровень опасности, желтый).

Фото: грозы в Украине (meteo.gov.uа)

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что в Украине сегодня будет воздерживаться пожарная опасность.

Напомним, сегодня погода во всех западных областях будет дождливой, однако на остальной территории Украины ожидается умеренная облачность, а температура воздуха будет колебаться от +26 до +32.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.