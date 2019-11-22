В Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу, 23 ноября, в Украине сохранится ветреная погода, местами порывы достигнут 25 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, завтра в восточных и южных областях стоит ожидать сильный ветер до 15-20 м/сек. Также синоптики предупредили, что на Приазовье ночью порывы ветра достигнут 25 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кирилловке из-за штормовой погоды затопило базы отдыха. Порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. Несколько десятков баз отдыха оказались в воде.

Также синоптики предупреждали, что 22 ноября в восточных, южных и западных областях возможны порывы до 15-20 м/с, на Приазовье 25-28 м/сек. На акватории Азовского моря и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм.

Кроме того, на выходных в Украине прогнозируют холодную похода. Местами ночная температура воздуха опустится до -12 градусов. Сохранится сильный ветер. В западных областях возможен небольшой снег.