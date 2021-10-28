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В Украине объявили конкурс на должность директора ГБР

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Украина, Четверг 28 октября 2021 18:08
В Украине объявили конкурс на должность директора ГБР Фото: ГБР получит нового директора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 28 октября, был объявлен конкурс на должность директора Государственное бюро расследований. Соответствующее решение на заседании объявила конкурсная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Козлова, члена конкурсной комиссии.

"Сегодня после длительных дискуссий утверждено объявление (по измененному проекту) о проведении конкурса, проект регламента принят только за основу и, надеюсь, будет доработан перед окончательным принятием. Таким образом, конкурс начался", - написал он в Facebook.

Документы от кандидатов на должность директора ГБР будут приниматься в течение 21 дня после публикации объявления о конкурсе.

По состоянию на сегодня должность руководителя ГБР вакантна. Сегодня в должности исполняющего обязанности директора бюро находится Алексей Сухачев. До него должность и. о. главы ГБР занимал Александр Соколов, которого назначили после перевода директора Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

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