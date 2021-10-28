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В Україні оголосили конкурс на посаду директора ДБР

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 18:08
В Україні оголосили конкурс на посаду директора ДБР Фото: ДБР отримає нового директора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 28 жовтня, було оголошено конкурс на посаду директора Державне бюро розслідувань. Відповідне рішення на засіданні оголосила конкурсна комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Козлова, члена конкурсної комісії.

"Сьогодні після тривалих дискусій затверджено оголошення (за зміненим проектом) про проведення конкурсу, проект регламенту прийнято лише за основу і, маю надію, буде доопрацьовано перед остаточним прийняттям. Таким чином, конкурс розпочався", - написав він у Facebook.

Документи від кандидатів на посаду директора ДБР будуть прийматися протягом 21 дня після публікації оголошення про конкурс.

Станом на сьогодні посада керівника ДБР вакантна. Сьогодні на посаді виконувача обов'язків директора бюро перебуває Олексій Сухачов. До нього посаду в.о. глави ДБР займав Олександр Соколов, якого призначили після переведення директора Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

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