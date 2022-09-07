В Украине объяснили, что мешает внедрению рекомендаций МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Теперь важно имплементировать рекомендации миссии. А это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины. Поскольку только мы способны гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации, и заинтересованы в этом, в отличие от россиян", - пишет он.

По словам Галущенко, очень важно, чтобы выводы миссии и результаты ее дальнейшей работы на ЗАЭС действительно стали основой для будущего изменения международного законодательства - чтобы иметь возможность эффективного противодействия ядерному терроризму.

"Иначе украинская ЗАЭС создаст очень опасный прецедент: неспособность мира обуздать государство, которое ведет себя как террорист на захваченной атомной станции, может стать карт-бланшем для других поступать так же. И тогда в мире не останется безопасности ни для кого", - объяснил министр.

Он также подчеркнул, что уже сегодня следует внедрять санкции за акты ядерного терроризма, прецедент которых создала Россия.

"Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея для этого никаких прав и полномочий. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией", - добавил Галущенко.

Он также констатировал, что представление отчета МАГАТЭ о состоянии ядерной безопасности в Украине во время Совбеза ООН, к сожалению, не стало спринтерской дистанцией по деоккупации ЗАЭС, а лишь "очередным этапом изнуряющего марафона, который длится уже более полугода".