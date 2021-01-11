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В Украине обновили порядок денежной оценки сельхозземель: что это значит

Украина, Понедельник 11 января 2021 17:45
В Украине обновили порядок денежной оценки сельхозземель: что это значит
Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров обновил порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Это необходимо для проведения эффективной и прозрачной земельной реформы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство обновило порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Это означает, что владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков", - указано в сообщении.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что полную нормативно-денежную оценку земель по всей территории провели еще в 2018 году.

"Но понятно, что со временем состояние земель и свойства грунтов могут меняться. Мы услышали пожелания аграриев предоставить им возможность обновлять оценку своих земельных участков и внесли определенные изменения, что обеспечит справедливую цену на землю", - сказал глава МЭРТ.

В частности, владельцу или землепользователю разрешили заказывать проведение НДО отдельного земельного участка до истечения срока, определенного частью второй статьи 18 закона "Об оценке земель".

Напомним, в ноябре данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова свидетельствовали, что две трети украинцев (69%) уверены, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель. Кроме того, 57% были убеждены, что людей заставят продавать свою землю за бесценок.

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Новости Украины Экономика МЭРТземляземельная реформа

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