В Украине обнаружили ракеты из РФ, против которых действуют санкции ООН

СБУ блокировала международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, СБУ изъяла на территории одного из украинских морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", оперативники СБУ изъяли арсенал оружия", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ сообщают, что было обнаружено гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрывателей МВЧ-62.

Фото: изъятое вооружение (ssu.gov.ua)

"По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную базу" для поставок вооружений в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ. По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта Украина ввела новые санкции против РФ. Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".