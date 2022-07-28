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В Украине обнаружили активы российских корпораций на почти 8 млрд гривен

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Украина, Четверг 28 июля 2022 19:26
В Украине обнаружили активы российских корпораций на почти 8 млрд гривен Фото: в Украине обнаружили активы российский корпораций на почти 8 млрд гривен (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине правоохранители выявили активы крупнейших российских корпораций. Они контролировали ряд украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, были установлены 19 украинских компаний, которые находились под контролем российских корпораций, а именно: "Ростеха", "Роснефти", "Газпрома", "Росатома", "РусАла", "Группы ГМС", "Татнефти" и ряда российских банков.

В результате расследования суд изъял более чем 7,75 миллиардов гривен активов РФ и передал их под управление АРМА. Также были переданы объекты движимого и недвижимого имущества, стоимость которых составляет сотни миллионов гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полностью прекратил свою работу торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Его главным владельцем оказались семья и партнеры российского олигарха Аркадия Ротенберга.

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