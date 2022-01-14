Украине нужны современное вооружение, политическая поддержка и единство со странами ЕС, - Кличко

Украине нужны современное вооружение, политическая поддержка и единство с европейскими странами, ведь мы видим свое будущее как демократическое государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Кличко в интервью британскому "Channel 4".

"Мы увидели результаты переговоров между США и Россией, которые состоялись в Женеве. И после переговоров русские войска вернулись к границам нашей страны. Россия все еще играет мускулами", - отметил Кличко.

Он также назвал несправедливым и тревожным тот факт, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО и будущем нашего государства проходят без участия Украины. И отметил опасность русской пропаганды.

"Сегодня на самом деле главное оружие Российской Федерации - медиапропаганда, а не танки и пули. Мы понимаем, что без пропаганды и вмешательства России конфликта на востоке Украины никогда бы не произошло", - сказал Кличко.