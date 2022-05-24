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Украине нужны ракетные системы залпового огня, - глава МИД

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 20:09
Украине нужны ракетные системы залпового огня, - глава МИД Фото: Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украине нужны ракетные системы залпового огня. Они значительно облегчат работу ВСУ на фронте, этим самым помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.

"Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; прекратить пытки Россией, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО" - написал Кулеба.

Напомним, Украина будет шаг за шагом освобождать из российской оккупации все свои территории. Страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины. Он рассчитывает на поставку систем MLRS.

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