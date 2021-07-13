Украине нужны национальные НДТМ для стабилизации экономики, а не европейская копия, - нардеп

Внедрение европейского сборника наилучших доступных технологий (НДТМ), которое предусмотрено в проекте о промышленных выбросах (№4167), может привести к катастрофе в промышленности, и оставить без работы украинских машиностроителей. Именно поэтому нашей стране нужны национальные НДТМ.

"Мы понимаем, что европейское соглашение нужно выполнять, и промышленность должна двигаться в сторону интегрированных разрешений. Но введение европейских НДТМ не является требованием европейского Соглашения. Потому что чистое копирование этого сборника приведет к катастрофическим последствиям целый ряд отраслей", - подчеркнул Магомедов.

По его словам, для коксохимической отрасли принятие этих НДТМ означает полную остановку существующих всех 29 батарей, которые работают в Украине, и последующее строительство новых батарей. Однако у промышленности нет денег на подобный колоссальный проект, а государство никак помогать не планирует.

"Коксохимии нужны 2,9 миллиарда, чтобы построить новые батареи. А денег нет, поэтому целые моногорода, которые живут за счет этих заводов, просто умрут. Надо понимать, что европейцы для этого дают колоссальные средства, а мы эти средства не планируем ни в каком виде", - напомнил народный депутат.

Еще одна проблема внедрения европейских НДТМ – то, что фактически эта норма оставляет за бортом украинских машиностроителей и рабочих, в то время как главная задача государства - поддерживать свою промышленность в кризисное время.

"Если внедрить европейские НДТМ, батареи нужно будет строить, используя только немецкое оборудование, немецкие огнеупоры, немецкое проектирование. А украинское машиностроение не получит заказов ни на строительство, ни на модернизацию. Поэтому, на мой взгляд, НДТМ должны быть национальными и соответствовать уровню развития нашей промышленности и экономики. Иначе мы можем получить красивую, зеленую и чистую страну, в которой просто не будет промышленности. А этого точно нельзя допускать, если мы хотим быть мощной державой", - резюмировал Магомедов.