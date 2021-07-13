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Україні потрібні національні НДТМ для стабілізації економіки, а не європейська копія, - нардеп

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 15:14
Україні потрібні національні НДТМ для стабілізації економіки, а не європейська копія, - нардеп Фото: нардеп Муса Магомедов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Впровадження європейської збірки найкращих доступних технологій (НДТМ), яке передбачено в проекті про промислові викиди (№4167), може призвести до катастрофи в промисловості, і залишити без роботи українських машинобудівників. Саме тому нашій країні потрібні національні НДТМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Муси Магомедова.

"Ми розуміємо, що європейську угоду потрібно виконувати, і промисловість повинна рухатися в бік інтегрованих дозволів. Але введення європейських НДТМ не є вимогою європейської угоди. Тому що чисте копіювання цієї збірки призведе до катастрофічних наслідків цілого ряду галузей", - підкреслив Магомедов.

За його словами, для коксохімічної галузі прийняття цих НДТМ означає повну зупинку існуючих всіх 29 батарей, які працюють в Україні, і подальше будівництво нових батарей. Однак у промисловості немає грошей на подібний колосальний проект, а держава ніяк допомагати не планує.

"Коксохіму потрібні 2,9 мільярда, щоб побудувати нові батареї. А грошей немає, тому цілі мономіста, які живуть коштом цих заводів, просто помруть. Треба розуміти, що європейці для цього дають колосальні кошти, а ми ці кошти не плануємо ні в якому вигляді", - нагадав народний депутат.

Ще одна проблема впровадження європейських НДТМ - те, що фактично ця норма залишає за бортом українських машинобудівників і працівників, в той час, як головне завдання держави - підтримувати свою промисловість в кризовий час.

"Якщо впровадити європейські НДТМ, батареї потрібно буде будувати, використовуючи тільки німецьке обладнання, німецькі вогнетриви, німецьке проектування. А українське машинобудування не отримає замовлень ні на будівництво, ні на модернізацію. Тому, на мій погляд, НДТМ повинні бути національними і відповідати рівню розвитку нашій промисловості і економіки. Інакше ми можемо отримати гарну, зелену і чисту країну, в якій просто не буде промисловості. А цього точно не можна допускати, якщо ми хочемо бути могутньою державою", - резюмував Магомедов.

Як відомо, Комітет екологічної політики вже втретє допрацював законопроект про промислові викиди, який двічі відмовилася голосувати Верховна рада. Чергове голосування за закон пройде на цьому тижні.

Раніше міжнародні асоціації та профільні екологічні асоціації закликали народних депутатів не голосувати за цей проект. Так, в Європейській бізнес-асоціації заявили, що терміни введення в дію нових еконорматівов, передбачені проектом №4167, нереальні. До того ж, в проекті все одно не прописані потенційні джерела фінансування екомодернізаціі або стимули держпідтримки для підприємств, тому він все ще потребує суттєвого доопрацювання.

Як повідомлялось, раніше про загрозу для національної безпеки України закону про промислове забруднення заявляв заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

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