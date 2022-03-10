Командующий Европейским командованием сил США генерал Тод Уолтерс считает, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных является дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, любая передача истребителей МиГ-29 также "чревата эскалацией" конфликта.

Уолтерс добавил, что Украина уже имеет "многочисленные" самолеты, которые совершают ежедневные вылеты. Так, по его мнению, дополнительное их количество не даст ВВС ВСУ относительного преимущества.

Главный американский генерал в Европе отмечает, что военные ВСУ "сейчас отлично используют это оружие", ограничивая возможности российской боевой авиации свободно действовать.

Напомним, что во вторник Пентагон отклонил предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 в США для доставки на Украину, назвав такую инициативу нерезонной.

В среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что передача МиГ-29 Украине сейчас может рассматриваться президентом РФ Путиным как "шаг эскалации".

Тем временем Украина настоятельно призывает страны Запада закрыть наше небо от российских авианалетов и бомбардировок мирных городов, жертвами которых становится гражданское население.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если страны Европы и США это делать не планируют, что пусть предоставят Украине боевые самолеты - "чтобы мы все сделали сами".

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