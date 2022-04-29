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Украине нужна долгосрочная отмена импортных квот и пошлин, - исследование

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 15:14
Украине нужна долгосрочная отмена импортных квот и пошлин, - исследование Фото: Украине нужна долгосрочная отмена импортных квот и пошлин (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Украина нуждается не во временном решении на период войны, когда логистические потоки априори мизерные, а долгосрочная отмена импортных квот и пошлин на достаточно длительный период послевоенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK.

Так, аналитики отмечают, что экономика Украины в текущем году упадет на 30-50%, а государственный бюджет нуждается в дотациях до $5 млрд ежемесячно.

Изменение политики ЕС и США в плане торговли с Украиной оказало бы экономике страны гораздо более существенную поддержку, чем макрофинансовая помощь или кредиты. Это будет полезно и для самих стран-партнеров, поскольку позволит решить вопрос с дефицитом поставок после отказа от импорта российской продукции.

Сильнее всего политика протекционизма ощущается в металлургической отрасли, которая обеспечила 32% экспорта из Украины. Различные торговые барьеры в разное время в довоенный период привели к потере объемов экспорта металлопродукции из Украины в размере 3,3-3,5 млн т, или около $3 млрд экспортной выручки.

Ущерб для экономики Украины от введенных торговых барьеров на внешних рынках оценивается в 1,8-2% ВВП.

На первом месте по количеству мер по ограничению торговли с Украиной находятся Соединенные Штаты, которые установили девять ограничений.

"Необходимо добиваться исключения Украины из-под действия секции 232 в США. От этой меры, в результате двусторонних торговых соглашений, уже освобождено около 90% общего импорта стали в США. И администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность приостановки действия тарифов на импорт стали из Украины, хотя в текущих условиях это является, скорее, символической акцией", - пишут эксперты.

Также крайне важен особый подход к стране и при реализации Евросоюзом климатических целей Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), так как инвестиционные возможности Украины серьезно подорваны войной.

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