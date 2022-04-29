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Україні потрібне довгострокове скасування імпортних квот і мит, - дослідження

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П'ятниця 29 квітня 2022 15:14
Україні потрібне довгострокове скасування імпортних квот і мит, - дослідження Фото: Україні потрібне довгострокове скасування імпортних квот і мит (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Україна потребує не тимчасового вирішення на період війни, коли логістичні потоки апріорі мізерні, а довгострокове скасування імпортних квот і мит на досить тривалий період післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK.

Так, аналітики відзначають, що економіка України в поточному році впаде на 30-50%, а державний бюджет потребує дотацій до $5 млрд щомісяця.

Зміна політики ЄС і США в плані торгівлі з Україною надала б економіці країни набагато більш істотну підтримку, ніж макрофінансова допомога або кредити. Це буде корисно і для самих країн-партнерів, оскільки дозволить вирішити питання з дефіцитом поставок після відмови від імпорту російської продукції.

Найсильніше політика протекціонізму відчувається в металургійній галузі, яка забезпечила 32% експорту з України. Різні торговельні бар'єри у різний час в довоєнний період призвели до втрати обсягів експорту металопродукції з України в розмірі 3,3-3,5 млн т, або близько $3 млрд експортної виручки.

Збиток для економіки України від введених торгових бар'єрів на зовнішніх ринках оцінюється в 1,8-2% ВВП.

На першому місці за кількістю заходів з обмеження торгівлі з Україною знаходяться Сполучені Штати, які встановили дев'ять обмежень.

"Необхідно домагатися виключення України з-під дії секції 232 в США. Від цього заходу, в результаті двосторонніх торгових угод, вже звільнено близько 90% загального імпорту сталі в США. І адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість припинення дії тарифів на імпорт сталі з України, хоча в поточних умовах це є, скоріше, символічною акцією", - пишуть експерти.

Також вкрай важливий особливий підхід до країни і при реалізації Євросоюзом кліматичних цілей Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), так як інвестиційні можливості України серйозно підірвані війною.

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