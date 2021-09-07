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Украине не нужна американская система ПРО, мы работаем над своей, - Кулеба

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 00:36
Украине не нужна американская система ПРО, мы работаем над своей, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Анна Полисученко

Украине не нужна американская система ПРО, поскольку идет работа над разработкой собственной. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть и другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней (системе ПРО - ред.)", - сообщил министр.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина предложила США создать зону свободной торговли.

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