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Україні не потрібна американська система ПРО, ми працюємо над своєю, - Кулеба

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Вівторок 07 вересня 2021 00:36
Україні не потрібна американська система ПРО, ми працюємо над своєю, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (фото: Віталій Носач / РБК Украина )
Автор: Анна Полисученко

Україні не потрібна американська система про, оскільки йде робота над розробкою власної. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є й інші країни, які володіють нею. І ми ведемо переговори про доступ до неї (системі ПРО - ред.), - повідомив міністр.

Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

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