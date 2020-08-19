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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1967 заражений за сутки

Киев, Среда 19 августа 2020 08:47
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 1967 заражений за сутки
Фото: человеку измеряют температуру (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже 96 тысяч зараженных

По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за минувшие сутки заразились 1967 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Антилидером является Харьковская область (+247), далее Киев (+215), Львовская область (+188), Ивано-Франковская область (+163).

Ситуация с коронавирусом в Украине такая: 96 403 случаев COVID-19, 49 737 выздоровлений, 2144 смертей. За минувшие сутки умерли 28 человек и 812 выздоровели.

Отметим, предыдущий антирекорд по количеству новых заражений был зафиксирован 15 августа. Это было 1847 новых случаев, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.

Как известно, Украину поделили на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Регион попадает в какую-то из этих зон в зависимости от эпидситуации.

По данным Минздрава, по состоянию на 18 августа ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 13 областей.

Напомним, Харьков, Ужгород и Одесса усилили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".

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