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В Украине невозможен авторитарный режим, - Зеленский

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 10:05
В Украине невозможен авторитарный режим, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в стране невозможен авторитарный режим. Украинское гражданское общество этого не допустит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США Зеленский ответил на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом".

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России, - ред.) ситуация сложнее, но это внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", - заявил он.

По его словам, государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

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