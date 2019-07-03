В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра и дождей в Днепропетровской области обесточены 163 н.п., Черниговской - 110 н.п., Винницкой - 57 н.п., Николаевской - 41 н.п., Черновицкой - 38 н.п., Кировоградской - 35 н.п., Донецкой - 26 н.п., Луганской - 14 н.п., Запорожской - 12 н.п., Житомирской - 11 н.п., Сумской - 9 н.п., Черкасской - 6 н.п., Киевской - 3 н.п.

РБК-Украина писало, что вчера в центральной, северной, восточной и западной частях страны были дожди с грозами. Отметим, что вчера из-за непогоды было обесточено более 600 населенных пунктов в 5 областях.

Отметим, синоптики сообщали, что сегодня на юге Украины будут дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +31. Однако, по всей остальной территории страны будет солнечно. Добавим, в ГСЧС сообщали, что в течение 1-5 июля погода будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности.