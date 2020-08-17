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В Украине за неделю на водоемах погибли 50 человек

Украина, Понедельник 17 августа 2020 11:26
В Украине за неделю на водоемах погибли 50 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха

В течение прошлой недели, с 10 по 16 августа, на водных объектах Украины утонули 50 человек. Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также по данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 3 218 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасены 63 человека.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что за этот период было ликвидировано 2565 пожаров и спасено 19 человек и не допущено уничтожение огнем 473 домов и 54 единиц техники. Во время пожаров погибло 7 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более чем 5 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на водоемах Украины погибли 10 человек.

Кроме того, с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.

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