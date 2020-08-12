В Украине с начала августа на водоемах утонули 77 человек

Фото: человек тонет (flickr)

Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха

За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 10 человек. Всего с начала текущего месяца число утонувших людей выросло до 77.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 77 человек, из них трое детей. Также спасатели отмечают, что удалось спасти 34 человека, в том числе четыре ребенка.

В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночку;

плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, ранее сообщалось, что в первую неделю августа утонули 20 человек.

Кроме того, с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.