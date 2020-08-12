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В Украине с начала августа на водоемах утонули 77 человек

Среда 12 августа 2020 11:52
В Украине с начала августа на водоемах утонули 77 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха

За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 10 человек. Всего с начала текущего месяца число утонувших людей выросло до 77.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 77 человек, из них трое детей. Также спасатели отмечают, что удалось спасти 34 человека, в том числе четыре ребенка.

В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночку;
  • плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, ранее сообщалось, что в первую неделю августа утонули 20 человек.

Кроме того, с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.

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