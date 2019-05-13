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В Украине за неделю корью заболели 2,2 тысяч человек

Новости » Общество    13.05.2019 - 16:34
В Украине за неделю корью заболели 2,2 тысяч человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала 2019 года корью заболели более 47 тыс. человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 47 тисяч человек, а в течение 19-й недели корью заболели 2285 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (со 2 по 8 мая) корью заболели 2285 человек - 1121 взрослый и 1164 ребенка. В частности,  больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных 288 взрослых и 101 ребенок), Тернопольской (212: 64 взрослых и 148 детей), Хмельницкой (198 больных: 78 взрослых и 120 детей), Киевской (190: 97 взрослых и 93 ребенка ) областях и городе Киев (177: 88 взрослых и 89 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 8 мая 2019) корью заболели 47 383 человека - 22 220 взрослых и 25 163 ребенка. От осложнений кори умерло 16 человек. Недавно от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита через противопоказания к вакцине. Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, из которых 37 умерли.

Напомним, в течение 25 апреля - 2 мая корью в Украине заболели 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок.

Добавим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Новости Украины КорьМинистерство здравоохранения Украины
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