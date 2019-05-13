В Україні за тиждень на кір захворіли 2,2 тисячі осіб

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

З початку 2019 року на кір захворіли понад 47 тис. осіб

На кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 47 тисяч чоловік, а протягом 19-го тижня кір захворіли 2285 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, протягом тижня (з 2 по 8 травня) на кір захворіли 2285 осіб - 1121 дорослий і 1164 дитини. Зокрема, найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській (389 хворих 288 дорослих і 101 дитина), Тернопільській (212: 64 дорослих і 148 дітей), Хмельницькій (198 хворих: 78 дорослих і 120 дітей), Київської (190: 97 дорослих і 93 дитини ) областях та місті Київ (177: 88 дорослих і 89 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 8 травня 2019) на кір захворіли 47 383 людини - 22 220 дорослих і 25 163 дитини. Від ускладнень кору померло 16 осіб. Нещодавно від ускладнень кору померла 12-річна дівчинка, яка не могла бути щеплена через протипоказання до вакцини. Всього з початку спалаху кір захворіло понад 100 тис. осіб, з яких 37 померли.

Нагадаємо, протягом 25 квітня - 2 травня кір в Україні захворіли 1399 осіб - 778 дорослих і 621 дитина.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.