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В Украине за неделю корью заболели 1,9 тысяч человек

Новости » Общество    20.05.2019 - 18:58
В Украине за неделю корью заболели 1,9 тысяч человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала года корью заболели почти 50 тыс. человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели почти 50 тисяч человек, а в течение 20-й недели корью заболели 1935 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 9 по 16 мая) корью заболели 1935 человек - 1035 взрослых и 900 детей. В частности, больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (358 больных: 265 взрослых и 93 ребенка), м. Киев (208: 116 взрослых и 92 ребенка), Киевской (138 больных: 74 взрослых и 64 ребенка), Тернопольской (119 - 46 взрослых и 76 детей) и Львовской областях (112 - 32 взрослых и 80 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 16 мая 2019) корью заболели 49288 человек - 23240 взрослых и 26048 детей. От осложнений кори умерли 17 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Напомним, в течение 2 8 мая корью в Украине заболели 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок.

Добавим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Новости Украины КорьМинистерство здравоохранения Украины
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