В Украине наладят крупнейшее в Европе производство горнолыжного снаряжения

Австрийская компания HEAD International Holding GmbH построит в Украине крупнейший в Европе завод по производству горнолыжного снаряжения. Он будет находиться в Виннице.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале .

Сообщается, что строительство завода планируется завершить в конце 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться уже во II квартале 2023 года.

Ожидается, что завод сможет производить 500 тысяч единиц лыж, 650 тысяч штук лыжных ботинок и 1,3 млн единиц лыжных креплений в год.

Также сообщается, что компания HEAD реализует в Украине инвестиционный проект на сумму почти 90 млн долларов США.