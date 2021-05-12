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В Україні налагодять найбільше в Європі виробництво гірськолижного спорядження

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Вінниця, Середа 12 травня 2021 15:37
В Україні налагодять найбільше в Європі виробництво гірськолижного спорядження Фото: в Україні побудують ще один завод з виробництва гірськолижного спорядження (twitter com Hromadske)
Автор: РБК-Україна

Австрійська компанія HEAD International Holding GmbH побудує в Україні найбільший в Європі завод з виробництва гірськолижного спорядження. Він перебуватиме у Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що будівництво заводу планується завершити в кінці 2022 року. Введення об'єкта в експлуатацію і початок виробничого процесу має розпочатися вже в II кварталі 2023 року.

Очікується, що завод зможе виробляти 500 тисяч одиниць лиж, 650 тисяч штук лижних черевиків і 1,3 млн одиниць лижних кріплень на рік.

Також повідомляється, що компанія HEAD реалізує в Україні інвестиційний проект на суму майже 90 млн доларів США.

Відзначимо, в 2017 році Україна стала лідером з експорту лиж і сноубордів до Європейського союзу. За той рік на Україну припало 49% всього лижного обладнання, імпортованого Євросоюзом.

"Україна - №1 Європейський експортер лиж і сноубордів. Завдяки досвіду інвестицій австрійської Fischer Sports GmbH", - говорив тодішній посол України в Австрії Олександр Щерба.

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