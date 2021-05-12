В Україні налагодять найбільше в Європі виробництво гірськолижного спорядження
Австрійська компанія HEAD International Holding GmbH побудує в Україні найбільший в Європі завод з виробництва гірськолижного спорядження. Він перебуватиме у Вінниці.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що будівництво заводу планується завершити в кінці 2022 року. Введення об'єкта в експлуатацію і початок виробничого процесу має розпочатися вже в II кварталі 2023 року.
Очікується, що завод зможе виробляти 500 тисяч одиниць лиж, 650 тисяч штук лижних черевиків і 1,3 млн одиниць лижних кріплень на рік.
Також повідомляється, що компанія HEAD реалізує в Україні інвестиційний проект на суму майже 90 млн доларів США.
Відзначимо, в 2017 році Україна стала лідером з експорту лиж і сноубордів до Європейського союзу. За той рік на Україну припало 49% всього лижного обладнання, імпортованого Євросоюзом.
"Україна - №1 Європейський експортер лиж і сноубордів. Завдяки досвіду інвестицій австрійської Fischer Sports GmbH", - говорив тодішній посол України в Австрії Олександр Щерба.