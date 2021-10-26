В Украине начинают производство модернизированных "скорых" на базе Peugeot Partner

Отмечается, что новая модель при сравнительно небольших габаритах обладает высокой вместимостью салона, большой проходимостью и мягкостью хода. Она очень экономична и экологична. Мощный дизельный двигатель 1,6 см кубических 93 лошадиные силы позволяет проехать там, где не пройдут обычные авто, и разогнаться до 161 км в час за 38 секунд.

В "Автоспецпроме" также добавляют, что как производитель медицинского транспорта, компания всегда заботится о том, чтобы обеспечить медицинский салон оборудованием от лучших мировых производителей. Среди медицинского оборудования есть: ноши на колесах, кресло складное, простыня для переноски больных; портативный кислород - важный фактор в условиях пандемии COVID; дефибриллятор автоматический с ритмом и записателем показателей пациента; установка для вливания; и сумка-укладка для срочной помощи.

"У нас получилось при небольших габаритах сделать салон транспортного средства максимально вместительным. Кроме того, с учетом интересов как медиков, так и пациентов мы нашли оптимальный на данный момент баланс "качество-стоимость" для линейки автомобилей спецназначения для сельской местности. Считаю, что мы предлагаем максимально адаптированные к потребностям ОТГ и сельские амбулатории модели, особенно в регионах со сложным горным рельефом. Новые автомобили предлагаются в двух модификациях: полноприводный и переднеприводный", - отметил Кирилл Коморкин.

В ООО "Автоспецпром" надеются, что новая разработка станет надежным помощником и партнером украинских медиков в их борьбе за жизнь украинцев. К тому же автомобили планируют представить и на европейском рынке. По словам директора ООО "Пежо Ситроен Украина" концерна Stellantis Руслана Акимова, "высокое качество работы, ответственность и профессионализм команды "Автоспецпрома" были отмечены на глобальном уровне. После успешного прохождения проверки на соответствие мировым стандартам, проведенной независимым международным аудитором Bureau Veritas, концерн PSA Groupe (Stellantis NV) предоставил европейский сертификат качества наивысшего уровня нашему историческому партнеру. Он позволяет производить такие автомобили не только для нужд Украины, но и для стран Европейского Союза".

В компании выразили надежду, что эта разработка ООО "Автоспецпром" достойно представит нашу страну и на Европейской арене.