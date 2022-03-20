Кто может получить 6500 гривен помощи: разъяснение СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны предоставил разъяснения, кто может получить одноразовую материальную помощь в размере 6500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.

Как отмечается в сообщении, в социальных сетях распространяется много различной информации, из-за которой может сложиться ложное впечатление, что каждый гражданин Украины может получить 6500 грн от государства. "На самом же деле, єПідтримку могут получить наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, получить 6 500 гривен могут ФОПы всех групп.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и г. Киев.

"Получить деньги можно только через приложение "Дія", оформив поддержку. Для клиентов Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank., izibank, ПУМБ",- отметили в Центре.