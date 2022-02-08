В Украине начались испытания новейшей модернизации танка Т-64БВ

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) приступило к испытаниям новейшей модернизации танка Т-64БВ образца 2022 года. Машина предназначена для прорыва вражеских позиций, уничтожения огневых точек и организации обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укроборонпрома ".

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Теперь эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", - сказал директор ХБТЗ Герман Сметанин.

Также отмечается, что модернизированный танк получил новые приборы наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивные кормовые экраны и резиновые щитки на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система машины и усилена защита баков с горючим.

Модернизация основного танка Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводилась по заказу Министерства обороны. Боевая машина предназначена для усиления механизированных подразделений. Она может использоваться как для прорыва укрепленных позиций противника и уничтожения огневых точек, так и для организации обороны.

Фото: в Украине начались испытания модернизированного Т-64БВ (ukroboronprom.com.ua)