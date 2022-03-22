В Украине стартовала посевная кампания. В Одесской области начали сев яровых культур

В Украине несмотря на войну началась посевная кампания. Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно ярового ячменя 30 тыс. га площадей из 750 тыс. запланированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Кроме того, в Николаевской области продолжают подкормку озимых культур, и начинают сев гороха.

Напомним, правительство запустило программу поддержки аграриев. В частности, внедряется кредитование аграриев с ограничением обрабатываемых угодий до 10 тыс. га, изменено налогообложение, согласно которому земледельцы будут платить только налог в размере 2% от обращения и т.п.

Кабинет министров Украины принял ряд решений, облегчающих доступ производителей сельхозпродукции к, в частности, горючему, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного положения.

Разрешен оборот бензина и дизельного топлива экологических классов Евро3 и Евро4. Упрощенно прохождения таможенных процедур для поставки нефтепродуктов.

Кроме того, отменен акциз на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

Также правительство упростило условия их перевозки автомобильным транспортом. Продлен также срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами.