В Україні стартувала посівна кампанія. В Одеській області розпочали сівбу ярових культур

В Україні попри війну розпочалась посівна кампанія. Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, станом на 22 березня засіяно ярого ячменю 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Крім того, у Миколаївській області продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.

Нагадаємо, уряд запустив комплексну програму підтримки аграріїв. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.

Дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів.

Крім того, скасовано акциз на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7% (№ 7137-д).

Також уряд спростив умови їх перевезення автомобільним транспортом. Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами.